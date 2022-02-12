أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن تحرير الطفل فواز قطيفان من خاطفيه بعد ان تم تعذيبه وتعنيفه بمحافظة درعا. كما تم تحريره وهو يتواجد بصحة جيدة الان.

وكان الخاطفين طلبوا فدية من اهل الطفل فواز قيمتها 500 مليوم ليرة سوررية أي ما يعادل 140 ألف دولار امريكيوطلب فدية من اهله.

وكان الخاطفون نشروا فيديو تعرض فيها الطفل قطيفان لأبشع أنواع التعذيب بهدف الحصول على فدية مالية مقابل إرجاعه إلى أهله.

هذا وتحولت قضية الطفل فواز إلى قضية رأي عام دولي بعد تداول قصة تعذيبه.

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عاد هاشتاج “أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان” بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفه مجهولون بمدينة درعا جنوب سوريا. كما تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا تعاطفا مع الطفل محمد فواز قطيفان، خاصة بعد قضية الطفل ريان المغربي. الذي توفي إثر سقوطه في بئر عميق وضيق، تعذر رغم المحاولات الحثيثة إنقاذه.

وقامت العصابة بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب، مما أثار حملة تعاطف كبيرة معه. كما تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف محمد فواز قطيفان، والفيديو الذي يظهر فيه الطفل عار. وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة “مشان الله لا تضربوني”.

واثار الفيديو الذي عرف انتشار كبيرا في الفضاء الافتراضي، موجة من المشاعر الغاضبة والمتعاطفة مع الطفل فواز القطيفان. وقالت وسائل إعلام سورية، إن عصابة مجهولة نشرت، فيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل. وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

ومن جانبه، أطلق رئيس مجلس إدارة “جمعية ساعد” التطوعية الخيرية، عصام حبال عبر صفحته في “فيسبوك” حملة. وهذا للمساعدة في إلقاء القبض على خاطفي الطفل، وسيقدم 500 ألف ليرة هدية “لمن يساعد السلطات بمعلومات تدل على الخاطفين”. وتوازيا مع هاشتاغ: “أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان”، أطلق حبال هاشتاغ: “سلموا الخاطفين”.

كما تعذر علينا وضع الفيديو، في المقال، بسبب فظاعة المشاهد التي ظهر فيها الطفل وهو يستنجد الخاطفين بعدم ضربه.