تحرير امتيازات على 15 ميناء مخصص في صناعة السفن

ترأس كمال مولى اليوم الثلاثاء، وفد عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على هامش استقباله من قبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي.

وحسب بيان مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، فلقد دارت المحادثات حول تحديث هذا القطاع وتحويله إلى قطاع صناعي للصيد البحري.

وأضاف ذات البيان، ان تطوير تربية الكائنات المائية سيسمح بالاستفادة من موارد ذات أهمية أساسية لتغذية سليمة وفي متناول المواطنين ومحور للتطور إثر خلق ثروات جديدة و مناصب عمل دخيلة ناشئة.

وكشف ذات البيان، ان الدولة ترمي الى رفع المنتوج الحالي من 97000 طن إلى 166000 طن من النتوجات الصيدية، حيث انه مشروع طموح ولكن واقعي وقابل للتحقيق.

وأكد الجلس من للوزير رغبته في دعم هذه الاستراتيجية من خلل حشد الشركات لتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها وبالتالي استفادة كل فئات المجتمع من منتوج ذو جودة عالية بأسعار معقولة و للصناعة الغذائية بإقتناء تموين محلي منتظم.

وعلاوة على ذلك، فإن مجلس التجديد القتصادي الجزائري يحيي تجنيد أصحاب المشاريع المنجزة من قبل المركز الوطني للبحث التنمية في الصيد البحري وتربية المائيات حسب ذات البيان.

كما ان هذه المساعدة ذات جودة رفيعة والتي تنشيء نسبة ادماج تصل إلى 100 %في بعض المزارع المائية، هي قيمة مضافة لمستثمري المستقبل.

كما تم تحرير امتيازات على 15 ميناء مخصصة في صناعة السفن، أي سفن صيد قوية، للمساعدة في تعزيز اسطول الصيد الجزائري.

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