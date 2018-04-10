تحرير امرأة احتجزها راق داخل منزله طيلة أسبوع في المسيلة!
تمكن، أمس، عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد دراج بولاية المسيلة من فك لغز اختفاء امرأة من بيت زوجها، حيث قادت التحقيقات إلى تحريرها بعد اكتشاف تعرضها للاحتجاز.
وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن القضية تم تحريكها بعد تلقي شكوى من زوج امرأة أبلغ عن اختفاء زوجته، وهي شابة في العشرينات، وسط ظروف غامضة من منزل الزوجية، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تم الوصول الى تحديد مكان تواجد المرأة، حيث اتضح أنها قصدت منزل راق بمنطقة أولاد عدي لقبالة، لتقود عملية التحقيق مع الأخير إلى اكتشاف احتجازها داخل مستودع، قبل أن يتم تحريرها.
وفيما تم توقيف الراقي، جرى حجز بعض الكتب الخاصة بالشعوذة وأدوات كان يستعملها في ممارساته، كما جرى توجيه سلسلة من التهم إليه منها احتجاز شخص من دون أمر من السلطات المخولة قانونا وعدم الإبلاغ وهتك العرض والنصب والاحتيال، في انتظار تقديمه إلى الجهات القضائية للمحاكمة.
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