تحرير تأشيرات شنغن لمواطني هذه الدولة

قال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا إن أرمينيا مستعدة لبدء حوار تحرير التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.

واجتمع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في بروكسل هذا الأسبوع.

خلال الاجتماع، أكد الاتحاد الأوروبي وأرمينيا التزامهما بتعميق العلاقات والعمل على إمكانية السماح للأرمن بالسفر بدون تأشيرة.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، قال مجلس الشراكة إن أرمينيا مستعدة لبدء محادثات بشأن تحرير التأشيرة.

وشدد نفس المصدر على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم أيضًا ببذل جهود إضافية. مشيرًا إلى أن السلطة منفتحة لاستكشاف الخيارات لبدء حوار تحرير التأشيرة مع أرمينيا.

بالإضافة إلى الإعراب عن استعداده لبذل جهود إضافية في هذا الشأن. رحب الاتحاد الأوروبي أيضًا بتنفيذ اتفاقية تسهيل التأشيرات واتفاقيات إعادة القبول من قبل الدولة.

كما شجع الاتحاد الأوروبي أرمينيا على مواصلة وتكثيف جهودها في هذا الصدد.

بموجب اتفاقية تسهيل التأشيرة، يتم تسهيل إصدار تأشيرات شنغن للإقامات القصيرة لمواطني أرمينيا.

ويختلف الأرمن عن مواطني الدول الثالثة الأخرى الذين يحتاجون إلى دفع رسوم تأشيرة بقيمة 80 يورو. حيث يحتاج الأرمن إلى دفع رسوم قدرها 35 يورو فقط لطلب تأشيرة شنغن.

علاوة على ذلك، وتماشيًا مع اتفاقية تسهيل التأشيرات، يجب على الدول الأعضاء. إصدار تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة تصل إلى خمس سنوات لبعض الأرمن.

في حين لا يزال يتعين على الأرمن الخضوع لنفس إجراءات طلب التأشيرة. مثل جميع أولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. فإن اتفاقية تسهيل التأشيرة خفضت النفقات بشكل كبير بالنسبة لهم.

في وقت سابق من سبتمبر 2022، تم الكشف عن أن مواطني أرمينيا يوفرون حوالي 2.2 مليون يورو سنويًا. منذ خفض تكلفة رسوم التأشيرة.

أما بالنسبة للفترة 2014-2023، فقد وفر الأرمن أكثر من 18 مليون يورو مع رسوم التأشيرة المخفضة.

يقدم الأرمن عددًا كبيرًا من الطلبات كل عام، وكان لتخفيض رسوم التأشيرة تأثير إيجابي ليس عليهم فحسب. بل أيضًا على دول شنغن حيث يختار المزيد من الأرمن الوجهات الأوروبية.