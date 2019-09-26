تحرير رهينة إفريقية يكشف شبكة لتصور الأفلام الإباحية في الشراقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة دعارة وتوقيف 10 أشخاص من جنسيات إفريقية حسب بيان لأمن الولاية.

كما تم تحرير رهينة من جنسية إفريقية كانت محتجزة لدى شخصين جزائريين مع توقفيهم وحجز أزيد من 470 وحدة مشروبات كحولية.

حيثيات القضية التي تم معالجتها تتعلق بحيازة أوراق نقدية مهيأة للتزوير ومنها أوراق من العملة الصعبة ذات سعر قانوني بغرض طرحها في السوق الوطنية.

وكذا تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للجناية مع احتجاز شخص دون وجه حق وبدون إذن من السلطات المختصة وتعذيبه، كما تم استرجاع أغراض تستعمل في عملية التزوير.

هذه العملية مكنت من تحرير الرهينة من جنسية إفريقية، كانت طرفا في قضية ثانية تمثلت في إنشاء محل لممارسة الدعارة من كلا الجنسين واستدراج الغير لممارستها.

إلى جانب إنتاج وترويج الأفلام الإباحية بغرض الشروع في التوزيع وكذا الإقامة غير الشرعية والإتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية.

تم خلال العمليتين حجز 479 وحدة مشروبات كحولية ،7ر5 مليون سنتيم ، 22 هاتفا نقالا، 2 لوحة رقمية، 2 كاميرا، وحدة مركزية.

بالاضاتفة الى خزانة فولاذية بداخلها 44 رزمة عبارة عن أوراق ذات اللون الأسود والأخضر و كذلك 3 أكياس بداخلها مسحوق ذو لون مائل للبرتقالي وأقنعة طبية مع قفازات و4 سكاكين مختلفة الأحجام والأنواع و 2 حامل بيانات .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم ال13 أمام الجهة القضائية المختصة للنظر في ملفاتهم.