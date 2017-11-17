تحرير صحافيتين فرنسيتين باليمن

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تحرير صحافيتين فرنسيتين باليمن
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، أنّ التحالف العربي قام بتحرير صحافيتين فرنسيتين باليمن فقدتا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتم نقل الصحافيتين إلى قاعدة جوية في الرياض.
وأضافت المصادر، أن الصحافيتين كانتا ترافقان الوفد المتوجه من محافظة صعدة إلى محافظة حجة وتمت عملية اختطافهما في 2 نوفمبر.
وحسب ما أفادت به وسائل إعلام، فإنّ المعلومات المتوفرة تدل على أن الصحافيتين وصلتا إلى اليمن أوائل نوفمبر
على متن طائرة كانت تحمل المساعدات الأممية
ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية عن طريقة إنقاذهما.

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