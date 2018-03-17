تحرير طالبة جامعية من خاطفها بمستغانم

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية مستغانم من تحرير طالبة جامعية بعد اختطافها ومحاولة إبعادها عن مدينة مستغانم.

كما تم توقيف المتورط بمدخل بلدية ماسرة، حسبما علم من مصالح الأمن.

وأوضح المصدر، أن العملية جاءت بناءا على بلاغ ورد الخميس الماضي إلى مصالح الأمن الولائي عبر الرقم المخصص لحالات الاختطاف.

وبعدها تم إطلاق مخطط الإنذار المسبق وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بحادثة الاختطاف.

أين قامت قوات الشرطة بوضع خطة أمنية للإيقاع بالمشتبه فيه وتحرير المختطفة من خلال نصب حواجز أمنية.

بمختلف المحاور الكبرى والطرق الفرعية لمدينة مستغانم وضواحيها.

وكللت عمليات التطويق الأمني ومراقبة المركبات بتوقيف المشتبه فيه الذي كان يحتجز الفتاة وهو في حالة سكر.

على متن سيارة سياحية بمدخل مدينة ماسرة.

وتم تحويل الفتاة التي كانت في حالة خوف ورعب ناجم عن صدمة الاختطاف بسبب تعرضها للضرب والجرح والتهديد بالقتل.

إلى المصالح الاستشفائية بمدينة مستغانم للتكفل بها صحيا ونفسيا.

وكشفت التحقيقات أن المختطف يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من ولاية عين الدفلى وكان علىعلاقة مسبقة بالضحية.

التي تبلغ من العمر 24 سنة، قبل أن يقوم باختطافها من أمام إحدى الإقامات الجامعية بمستغانم.

بهدف إبعادها خارج المدينة وتجريدها من ملابسها وتصويرها وابتزازها بالصور والتشهير بها عبر الانترنت.

وبتهم الضرب والجرح العمديان مع جناية الاختطاف باستعمال مركبة والتهديد بالقتل.

تم تقديم الموقوف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أحاله إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة.

وأصدر في حقه أمر بإيداع الحبس المؤقت.