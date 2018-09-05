تحرير فتاة اختطفتها عصابة بعد الاعتداء على خطيبها وسط مدينة عنابة

عملية الشرطة انتهت بتوقيف متورطين اثنين.. وشركاؤهما في حالة فرار

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، عشية أمس، في تحرير فتاة في العقد الثاني من عمرها من قبضة خاطفيها على مستوى حي ديدوش مراد الشعبي وسط المدينة.

الفتاة الضحية تم اختطافها وتحويلها تحت طائلة العنف والتهديد بالقوة باستعمال مركبة من قبل مجهولين، قبل يومين، وأسفرت العملية عن توقيف شخصين من أفراد العصابة وتحويلهما على التحقيق الابتدائي، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى «النهار»، فإن عملية تحرير الفتاة المختطفة جاءت إثر تحقيقات أمنية معمقة من قبل عناصر الشرطة القضائية.

بعد تلقيها شكوى من قبل خطيبها مفادها الاعتداء عليه رفقة خطيبته تحت طائلة التهديد، واختطافها بعد تهديده بالسلاح الأبيض وضربه على مستوى طريق شارع إفريقيا وسط عنابة.

وهو الأمر الذي استدعى من عناصر الشرطة التدخل وفتح تحقيق أمني أفضى إلى الوصول إلى أحد مقترفي هذا الجرم ومكان احتجاز الفتاة، ليتم تحريرها والقبض على شخصين متورطين في الجريمة التي اهتز على وقعها سكان حي ديدوش مراد.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين اللذين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، وكذا الكشف عن هوية شركائهما في الجريمة.

كما سيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة أساسا بتكوين جماعة أشرار والاختطاف والحجز غير المبرر والقانوني، والتهديد بالعنف وحمل سلاح أبيض محظور.