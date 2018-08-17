تحرير فتاة تعرضت للإختطاف والإغتصاب على يد شابين ببومرداس

تمكنت مصالح الأمن الحضري زموري،بأمن ولاية بومرداس من تحرير فتاة تبلغ من العمر 26 سنة مقيمة بولاية البويرة، من قبضة عصابة إجرامية.

تتكون العصابة من شابان تتراوح أعمارهما مابين 28 و 29 سنة مقيمان بولايتي بومرداس والبويرة.

تعود حيثيات القضية عند تفطن عناصر الشرطة على مستوى الحاجز الأمني بزموري،بعد توقيف شاب مشتبه فيه على متن مركبة نفعية في حدود الساعة الواحدة ليلا.

ومن خلال عملية التفتيش للصندوق الخلفي للمركبة عن تواجد فتاة في حالة يرثى لها،رفقة شاب آخر مشتبه فيه في حالة سكر.

عند تحويل جميع الأطراف إلى مقر الأمن الحضري زموري وإستكمالا للتحريات تبين أن الضحية تعرضت للإختطاف من طرف هؤلاء المجرمين.

اين تم تحويل الفتاة إلى مسكن مهجور وقاما باغتصابها بالعنف،وبعدها قاما بنقلها على متن مركبة إلى وجهة مجهولة لطمس جريمتهما.

تم سماعأفراد العصابة على محاضر رسمية أين اعترفا بالجرم المنسوب لهما،وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة الإختطاف المتبوع بهتك عرض.