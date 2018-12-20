تحرير فتاة قاصر من قبضة 4 مختطفيها ببلدية احمد بومهرة في قالمة

العملية جاءت بناء على مكالمة هاتفية على الخط الاخضر 55/10، مفادها تعرض فتاة قاصر وأمها الى عملية اختطاف تحت طائلة التهديد من قبل مجموعة اشرار الى منزل مهجور ببلدية احمد بومهرة.

استدعى الامر، التدخل وفتح تحقيق معمق في القضية، وبعد تحريات تم معرفة المكان وبأذن من الجهات القضائية بمداهمة المنزل و تفتيشه.

تم العثور على افراد العصابة الاجرامية والفتاة مع امها، غير ان افراد العصابة حاولوا مقاومة رجال الدرك بواسطة كلبين للحراسة من الفصيلة العدائية للبشر.

إلا ان إصرار رجال الدرك على توقيف المجرمين وتحرير الفتاة القاصر وأمها، كان له الاثر الايجابي في ذلك مع توقيف المجرمين واسترجاع اسلحة بيضاء محظورة.

هذا وقد تم تحويل الموقوفين على مقر الفرقة، أين تم تحرير محاضر سماع في حقهم جميعا، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة.

للنظر في التهم الموجهة اليهم والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار، تحويل وجهة قاصر بالقوة.

بالإضافة إلى التهديد بالسلاح الابيض المحظور، ومحاولة الاعتداء الجنسي على قاصر تحت طائلة التهديد.