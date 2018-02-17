تحرير فتاة قاصر من مختطفيها بتيزي وزو

تمكنت قوات الأمن الوطني من تحرير فتاة قاصر بولاية تيزي وزو، من قبضة مختطفيها.

وأوضح بيان للأمن الوطني أن الشرطة ألقت القبض على المختطفين في إحدى الشقق بدائرة واضية بتيزي وزو مع توقيف مختطفيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام القليلة الماضية، أين تلقت مصالح أمن دائرة واضية شكوى من قبل أخت الضحية.

تفيد بطلب النجدة من قوات الشرطة لتحرير اختها من خاطفيها.

حيث تم على الفور تشكيل فوج بحث وتحري لأمن الدائرة وفق خطة عمل محكمة.

و أفضت التحريات عن تحديد موقع الشقة التي توجد بها الفتاة وكذا تحديد هوية صاحبها، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما و تحرير الضحية.