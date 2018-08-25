تحرير فتاة من قبضة خاطفها بعد احتجازها داخل منزله في تلمسان

أشهر سيفا وقارورة غاز لحظة محاصرته من قبل الشرطة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع في الكدية بولاية تلمسان من إنقاذ فتاة قاصر، عقب اختطافها من طرف شخص يعاني اضطرابات نفسية، والذي حولها إلى مسكنه واحتجزها داخله وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية، حيث تم التفطن لأمره قبل إبلاغ مصالح الشرطة لتحرير الضحية من قبضته.

أين تم إرسال تعزيزات أمنية إلى مسكن المشتبه فيه الذي أبدى مقاومة شديدة خلال اقتحام منزله لإخراج الفتاة منه، أين أشهر سيفا في وجه قوات الشرطة، كما حاول تفجير المكان بواسطة قارورة غاز لمنع محاولة إنقاذ الفتاة.

ورغم محاولات الجاني المقاومة والحيلولة دون تحرير رهينته، إلا أن مساعي الشرطة أثمرت بتحرير الفتاة الرهينة وهي تحت الصدمة.

قبل أن يجري توقيف المشتبه فيه وفتح تحريات واسعة في ملابسات الحادثة التي هزت مدينة تلمسان، لا سيما أنها جاءت أياما قليلة بعد حادثة اغتصاب الطفلة «سلسبيل» وقتلها بوهران.

في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المتواصلة حول هذه القضية الشائكة.