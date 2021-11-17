تحرير فتاة من قبضة خاطفها في “العامرية”بعين تيموشنت

الجاني مسبوق وتورّط في عدة قضايا

تمكنت عناصر أمن دائرة “العامرية” من تحرير فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، مع توقيف خاطفها، وهو مجرم خطير مبحوث عنه من طرف العدالة والمتورط في عدة قضايا إجرامية.

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها أحد الأشخاص أمام المصلحة بخصوص تعرضه للتهديد بالعنف مع الاعتداء واختطاف فتاة كانت برفقته من طرف مجرم خطير، وعلى الفور تحركت الضبطية القضائية، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة “العامرية”، من خلال تكثيف البحث والتحري، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه والضحية، ليتم ضبط خطة أمنية محكمة، تم على إثرها تحرير الفتاة، فيما لاذ المشتبه فيه بالفرار فور مشاهدته لقوات الشرطة.

وبعد استمرار التحقيقات وتشديد الخناق على المختطف، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة وسط المدينة، أين تم تحويله إلى مقر المصلحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية، حيث تبين للمحققين أن المشتبه فيه مطلوب لدى العدالة ومتورط في عدة قضايا إجرامية تتعلق بقضايا مباشرة وأوامر جزائية.

وبعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة “العامرية”، تم إحالته على قاضي المثول الفوري، الذي أصدر في حقه أمر إيداع.