تحرير فتاة من قبضة خاطفيها في الشلف

تمكن عناصر الدرك الوطني، أمس الاحد، من تحرير فتاة قاصر من قبضة خاطفيها بمنطقة بني حواء بولاية الشلف.

وحسب بيان لعناصر الدرك، فإن الفتاة لا يتجاوز عمرها 16 سنة .

وتعود وقائع القضية بناء على مكالمة هاتفية لشقيق الفتاة، تفيد تعرض شقيقته لعملية إختطاف من حي إقامتهم بالتنس

من طرف مجهولين بإستعمال سيارة إيبيزا”.

وعلى إثر ذلك ،تم إستنفار جميع الوحدات وغلق المنافذ المحتمل سلكها من طرف المختطفين مع تفعيل مخطط السدود الموجهة.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الدرك، عن إعتقال الفاعلين وإجهاض عملية محاولة الإختطاف الفتاة.

كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء على الساعة 23:00 ليلا من توقيف السيارة المشتبه بهما وعلى متنها المختطفة.

وأوضح البيان أن الموقوفين ينحدرون من العاصمة.