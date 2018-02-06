تحرير فتاة من قبضة مختطفيها في تيسمسيلت

تمكنت مصالح الامن لولاية تيسمسيلت من تحرير فتاة مختطفيها وتوقيف شخصين متورطين في القضية .

وتعود حيثيات القضية الى يوم الخميس الماضي إثر تلقي مكالمة تفيد بإحتجازها داخل محل تجاري بتيسمسيلت من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وباشرت الشرطة التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي داخل المحل التجاري وتحرير الفتاة.

كما تم العثور بحوزة المتهم صور مخلة بالحياء خاصة بالفتاة المختطفة لغرض تهديدها والتشهير بها.

وبعد التحقيق، تبين أن صاحب المحل من المتورطين، وكان يعتزمان الاعتداء على الفتاة، حيث تم توقيفه .

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت .