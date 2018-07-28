تحرير فتاة من مختطفيها وتوقف شخصين في تيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني من تحرير فتاة تم إختطافها وتوقيف شخصين ببلدية عين الذهب ولاية تيارت.

وحسب مصادر لـ النهار فقد تمت العملية إثر مكالمة من عائلة الضحية مفادها تعرض إبنتهم لعملية اختطاف من طرف شخصين.

حيث كانوا على متن سيارة من نوع بيجو 505 رمادية اللون، وينحدران من بلدية تيارت والذين إتجهوا نحو وجهة مجهولة.

وعلى إثرها باشرت ذات المصالح تحريات مكثفة أسفر من تحديد مكان تواجد المختطفين الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة فيض الزجة بلدية عين الذهب

أين تم تطويق المكان وتوقيف السيارة، حيث تم العثور على المعنيان كان في حالة سكر، وتم تحرير الفتاة من قبضتهما

وقد سلمت الفتاة لاهلها في وقت تم تسخير الطبيب المناوب لدى المؤسسة الإستشفائية بعين الذهب من أجل نزع عينات من دم السائق المفترض في حالة سكر.

في وقت لازالت مصالح الدرك تحقيق في ملابسات القضية لكشف أسبابها الحقيقية .