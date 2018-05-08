تحرير فتاة وتفكيك شبكة تستغل منزلا في الدعارة بالكدية في تلمسان

العملية انتهت بتوقيف 3 أشخاص منهم امرأة صاحبة المنزل

تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة دعارة على مستوى منزل لامرأة بمنطقة الكدية، وتمت العملية بعد استغلال معطيات أولية قدمتها فتاة قاصر عمرها 17 سنة عقب تحريرها من قبضة عصابة قامت بخطفها واغتصابها بالتداول قبل تكبيلها ورميها إلى الشارع.

بعد سماع الضحية من طرف الشرطة، أكدت الأخيرة أنها تتردد على مسكن امرأة قاطنة بحي الكدية من أجل العمل في مجال الدعارة، على أن تقاسمها أرباح الرذيلة، وللتو تنقلت مصالح الأمن إلى عين المكان، حيث داهمته وضبطت بداخله رجلين وامرأة وقاصر عمرها 15 سنة متلبسين بممارسة الفاحشة، أين تم تحرير الفتاة القاصر باعتبارها مستغلة من طرف صاحبة الوكر في النشاط المذكور، فضلا عن اعتقال هذه الأخيرة رفقة الرجلين.

وبعدها تم تقديم الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان، بتهمة إنشاء محل للفسق واستغلال فتيات قصر في الدعارة، مقابل أموال هامة، في انتظار محاكمة كل المتورطين في هذه القضية، كما عالجت مصالح الأمن الحضري السابع في سياق متصل، قضية متعلقة بالخيانة الزوجية داخل فندق، أين داهمت الشرطة هذا المرفق وضبطت فيه رجل في حالة تلبس بالزنا مع عشيقته، حيث كان يخادع صاحب النزل بتقديم العشيقة على أنها زوجته، مستدلا بدفتر عائلي يجمعه بزوجته الحقيقية، فضلا عن استغلال بطاقة التعريف الخاصة بها.

وبعد تفطن الزوجة لخيانة زوجها أودعت شكوى أمام مصالح الأمن، وتم على إثرها مداهمة الفندق الذي كان يتردد عليه مع عشيقته، حيث تم توقيفهما في حالة تلبس، علاوة على حجز الدفتر العائلي وبطاقة التعريف الخاصة بزوجته، والتي كان يغطي بهما نشاطه، في انتظار متابعة المتهم بالخيانة الزوجية والزنا باستعمال التحايل، أما صاحب الفندق فيتابع بتهمة مخالفة قانون الفندقة وتحويل محل تجاري إلى وكر للرذيلة.