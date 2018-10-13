تحرير فتاة وتوقيف 15 شخصا تداولوا على اغتصابها في تلمسان !

بعد مداهمات مشتركة بين الدرك والشرطة

تمكنت عناصر كتيبة الدرك الوطني في تلمسان بالتعاون مع قوات الشرطة لأمن الولاية، خلال مداهمات مشتركة وسط أوكار الجريمة في كل من منصورة وشتوان ووسط المدينة، من تحرير فتاة قاصر، بعدما قام عدد كبير من المسبوقين قضائيا باحتجازها في مكان مهجور.

حيث مارسوا عليها الفعل المخل بالحياء تحت تأثير المشروبات الكحولية.

أين أوقفت المصالح المذكورة تبعا لهذه العملية 15 مشتبها فيه، في انتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان بتهمة إبعاد قاصر والاعتداء الجنسي عليها بالتداول.

كما أسفرت عمليات التفتيش الواسعة وسط البؤر السوداء عن إيقاف أحد تجار المخدرات الذي كان ينوي بيع ما وزنه 100 غرام من مادة الكيف المعالج.

فضلا عن حجز كمية هامة من الأسلحة البيضاء قدرتها مصادرنا عددها بـ10 قطع.

ناهيك عن ضبط كمية هامة من الخمور موجهة للاستهلاك الشخصي والترويج، إلى جانب توقيف شخص محل أمر بالقبض في قضية سرقة.

وفي سبدو، داهمت الشرطة منزلا واسترجعت من داخله 200 وحدة خمر، فضلا عن توقيف صاحبه بتهمة إنشاء محل لبيع المشروبات الكحولية من دون رخصة.