تحرير فتاتين من مختطفين قاموا بالإعتداء عليهما في بومرداس

تمكنت الشرطة القضائية، بقورصو في بومرداس، من تحرير فتاتين من مختطفيهما،أين تورد في العملية 8 أشخاص من مختلف بلديات الولاية.

وقام الأمن في القضية الأولى بتحرير قاصرتين من قبضة أربعة شبان قاموا بالاعتداء عليهما وتحريضهما على الفساد.

وتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام النيابة العامة.

أما القضية الثانية،فتم من خلالها استرجاع هاتف نقال مسروق،من متربص بمركز التكوين المهني،من ذوي الإحتياجات الخاصة، سرق،من طرف شخص مجهول.

وتم تحديد هوية الشخص،من طرف عناصر الشرطة،ومن ثم القبض عليه، وإرجاع هاتف النقال،إلى صاحبه مع تقديم الجاني أمام الجهات القضائية.