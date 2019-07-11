تحرير مراهقين وتفكيك شبكة لاختطاف الأطفال في عنابة

أفراد العصابة كانوا يستغلون ضحاياهم في عمليات سرقة

أوقفت، أول أمس، الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية عنابة، عصابة خطيرة مختصة في اختطاف الأطفال والقصر واستغلالهم في قضايا سرقة المصوغات الذهبية.

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن عناصر الأمن تلقت معلومات تتعلق باختفاء قاصرين من منزلهما لعدة أيام، ليتبين بأنه تم اختطافهما من طرف شخصين في عقديهما الثاني من العمر.

وقد تم تحويلهما إلى مسكن يقع بأحد أحياء بلدية البوني، حيث تم تفعيل عنصر الاستعلام والتحري، مع استغلال المعلومات المتعلقة بحركة المشتبه فيهم والغرباء على ذات الحي.

لتنجح عناصر الأمن في تحديد مكان تواجد أفراد هذه العصابة، واللذين تم القبض عليهما بعد إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث عثر على القاصرين اللذين تم اختطافهما.

كما تبين بأنه تم استغلالهما لسرقة مصوغات ذهبية من مساكنهما العائلية تحت طائلة التهديد والتخويف.

كما تبين أيضا بأنه تم الاعتداء عليهما والتقاط صور تمس بحياتهما الخاصة، مما تطلب تحويلهما مباشرة إلى مقر الفرقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهما.

والسماع لأقوالهما حول الوقائع المتابعين بها، قبل أن يقدما أمام الجهات القضائية على مستوى محكمة عنابة، بعد متابعتهما عن تهم تتعلق بإبعاد قاصر دون 18 سنة.

وحجز شخص من دون أمر من السلطات، والابتزاز والمساس بحرمة الحياة الخاصة بالأشخاص، والسرقة الموصوفة باستغلال طفل.

وقد تم الأمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، لاستكمال إجراءات التحقيق القضائي معهما.