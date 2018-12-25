تحرير وسيط تنظيم “رحلات الموت” احتجزه حراقة بمستغانم

تمكنت قوات الأمن بمستغانم، من تحرير وسيط لتنظيم الإبحار السري، بعد اختطافه واحتجازه لساعات من أربعة مرشحين للهجرة غير الشرعية.

وحسبما أورده مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، العملية جاءت بعد بلاغ من طرف أحد شقيق الوسيط، حيث أفاد أنه تم اختطافه من أشخاص مجهولين.

الوسيط المحتجز، يبلغ من العمر 27 سنة ويقطن بدوار أولاد بوخاتم ببلدية حجاج 45 كيلومتر شرق مستغانم.

وطالب المختطفون، من والد الوسيط، استرجاع مبلغ مالي قدره 200 ألف دج، والذي يمثل قيمة قارب الصيد الذي قام ببيعه لهم للإبحار السري نحو السواحل الاسبانية.

وبعد تحديد مكان الاختطاف، قامت مصالح الامن باقتحام بيت مهجور يقع بدوار الشرايفية شرق مستغانم، أين تم العثور على المختطف مقيد اليدين، وتوقيف الخاطفين الأربعة، تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة.

وقامت ذات المصالح بإفشال هذه المحاولة للهجرة غير الشرعية وحجز قارب الصيد ، ومحرك بقوة 40 حصان، ولوزام أخرى، تستخدم في الإبحار.

فيما لا تزال الأبحاث جارية عن مدبر الرحلة، الذي يوجد في حالة فرار.

وقد تم تقديم الموقوفين، أمس الاثنين، أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي علي، بتهمة تكوين جمعية أشرار واحتجاز شخص ومحاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.

حيث أحال القضية، إلى قاضي التحقيق وأمر بإيداع خمسة أشخاص، منهم الحبس المؤقت، فيما تم الإفراج عن شخصين آخرين.