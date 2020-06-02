تحرير 1471 مخالفة وتحويل 153 مركبة للمحشر بسبب مخالفة الحجر الجزئي ببومرداس

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بولاية بومرداس 1471 مخالفة مرتكبة من طرف الأشخاص، كما تم تحويل 153 مركبة للمحشر لعدم التزامهم بحظر التجوال.

وافاد بيان لذات المصالح، أنه في اطار التدابير الأمنية المتخذة من طرف مصالح أمن ولاية بومرداس على مدى تطبيق فرض الحجر الجزئي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى غاية 31 ماي من السنة الجارية، 1471 مخالفة سجلت في مجال عدم إلتزام الأشخاص بحظر التجوال، مع تحويل 153 مركبة من مختلف الأصناف ووضعها في المحشر منها 129 مركبة و 24 دراجة نارية.

واضاف البيان أنه تم من خلالها إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم، كما تبقى هذه الإجراءات تطبق بصرامة من أجل ضمان سلامة وصحة المواطنين من خطر انتشار هذا الوباء.