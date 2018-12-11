تحرير 2259 محضر ضد التجار المخالفين للقوانين والتشريعات شهر نوفمبر

كشف ممثل مديرية التجارة، دهار العياشي، عن تحرير 2259 محضر خلال شهر نوفمبر المنصرم، ضد التجار المخالفين للقوانين والتشريعات.

وحسب ذات المتحدث، فقد تم تحرير 1083 محضر لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن والمستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع.

فيما تم تحرير 684 محضر خاص بالتجار الذين قاموا بعرض سلع تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك.

وقد تم توجيه هذه المحاضر –يضيف المتحدث- إلى العدالة للفصل فيها.

إلى جانب 20 محضرًا آخر يخص تجاوزات لتجار لم يحترموا التنظيم الخاص بالأسعار و التعريفات المقننة.

وخلال نفس الفترة، تم رصد 2416 مخالفة تجارية مرتكبة من قبل التجار المقيدين بإقليم الجزائر العاصمة.

فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع، خلال نفس الشهر، عبر مختلف الفضاءات والأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة 993 مليون دينار.

وشملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر 19 ألف و253 تدخل.

كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية فاقت قيمتها 144 ألف دينار، فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 3 مليون دينار.

وقد بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية بالعاصمة الشهر المنصرم 126 اقتراحا، 93 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية غير شرعية.

والبقية في إطار قمع الغش وتخص مخالفات التجارة غير الشرعية وعرض للبيع سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك .