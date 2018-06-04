تحرير 237 محضر و غلق 8 محلات خلال أسبوع بالمدية 

قامت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية المدية بمراقبة 1621 متعامل وتحرير 237 محضر رسمي بنحو 138 في قطاع الجملة و 1378 في قطاع التجزئة.

كما سمحت عمليات المراقبة المنجزة بتسجيل 3180446.17 دج كمبلغ عدم فوترة، إلى جانب حجز قرابة 02 طن من المواد، من بينها 0.15556 طن تم تحويلها في هذه الفترة إلى المراكز ذات المنفعة العامة من جمعيات والهلال الأحمر الجزائري ومطاعم الرحمة المعتمدة بالولاية ، مع غلق اجمالي لـ 08 محلات تجارية .

كما تم توقيع 157 مخالفة في مجال مراقبة الممارسات التجارية، من بينها 123 تعلقت بعدم الإعلام بالأسعار، 13 مخالفة خاصة بمعارضة المراقبة، و4 مخالفات بعنوان ممارسة أنشطة تجارية بدون القيد في السجلات التجارية ومخالفتين لعدم الفوترة.

كما تمكنت الفرق التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش من تسجيل 81 مخالفة رسمية وحجز نحو 02 طن من المواد، بقيمة مالية قدرت بـ 672275.6 دج.

ومن بين المخالفات المسجلة في هذه الفترة هناك 28 مخالفة انعدام المراقبة الذاتية، 17 مخالفة انعدام النظافة والنظافة الصحية، 13 مخالفة حيازة وعرض منتوج غير صالح للإستهلاك، و3 مخالفات بعنوان عدم احترام درجة الحفظ القانونية .

وفي الحواجز الأمنية بالتنسيق مع مصالح الامن والدرك الوطني، تم انجاز 36 مراقبة مشتركة أسفرت على حجز واتلاف مواد استهلاكية بالجهة الشرقية بالولاية بقيمة 44480.00 دج منها شاربات مجهولة المصدر، زيتون ،حليب ومشتقاته.