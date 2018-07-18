تحرير 325 “بروصي”ومراقبة أزيد من ألفين دراجة نارية ببجاية

في إطار تأمين موسم الإصطياف لهذه السنة، نظمت مصالح الشرطة لولاية بجاية حملات تحسيسية واسعة للوقاية من حوادث المرور.

وهذا لفائدة مستعملي الطرق، تلتها عمليات تفتيش ومراقبة إستهدفت بالأخص سائقي الدراجات النارية التي يزداد عليها الإقبال خلال الموسم.

أين تم مراقبة 2023 دراجة نارية مع تحرير400 غرامة جزافية للمخالفين لقانون المرور أغلبها متعلقة بعدم إرتداء خوذة الأمن والمناورة الخطيرة.

إضافة إلى عدم إحترام قواعد السياقة، حيث تم السحب الفوري لــ325 رخصة سياقة وتحرير 132 ملف لأجل إنعدام شهادة التأمين.

كما تم تحويل 83 دراجة نارية إلى مقرات الأمن لإنعدام الوثائق مع وضع 27 بالحظيرة.

وتندرج هذه الحملة في إطار الحفاظ على سلامة وراحة المواطنين والسكان وهي عملية تبقى مستمرة بحسب ذات المصالح.