تحرير 41 سيارة عالقة بالبليدة والمسيلة وإسعاف 30 شخصا جراء السقوط في الجليد

كشفت الحماية المدنية، اليوم السبت، عن حصيلة تدخلاتها خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي ولاية البليدة، تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 37 بمرتفعات الشريعة بالثلوج بالإضافة إلي وجود أشخاص وعائلات عالقين.

وتم القيام بعملية فتح الطريق، وتحرير 19 سيارة كانت عالقة بمنطقة الشريعة جراء تراكم الثلوج، مع فتح الطريق.

كما تم تقديم الإسعافات لـ 30 شخصا جراء حوادث سقوط بسبب الجليد.

وبولاية المسيلة، تم إخراج 22 سيارة على متنها 48 شخص كانو محصورين في الطريق بسبب تساقط.

وكذا تراكم الثلوج على مستوى الطريق الرابط بين بلدية المعاضيد وبرج لغير ولاية برج بوعريريج.

وبولاية البويرة، تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 بسبب الثلوج بمنطقة أسول الرابط بين تيكجدة – تيزي وزو.

بالإضافة الى الطريق الوطني رقم 20 صعب المسلك، بسبب الثلوج بمنطقة تيزي انكولان بلدية صحاريج.

والطريق الوطني رقم 15 صعب المسلك بسبب الثلوج بمنطقة تيروردة بلدية اغلبو.

وبولاية تيزي وزو، الطريق الوطني رقم 33 مغلوق بسبب تراكم الثلوج بمنطقة تيزي نكولان.

وكذا الطريق الوطني رقم 15 دائرة عين الحمام الرابط بين ولاية البويرة صعب المسلك.

بالإضافة الى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايللينن و ولاية بجاية صعب المسالك.

وكذا الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية بوزین و ولاية بجاية مقطوع بسبب تراكم الثلوج .

والطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلدية ايلولة ولاية بجاية مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية الشلف، تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه واد تفلوت فوق الجسر على ارتفاع 1.5 متر – المسلك مقطوع.

و بلدية الشطية دائرة أولاد فارس حي 120 مسكن عملية امتصاص المياه من مدخل عمارة.