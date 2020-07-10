تحرير 4138 مخالفة لتدابير الحجر الصحي خلال شهر جوان بمعسكر

سجلت مصالح أمن الولاية بمعسكر، عبر قطاع اختصاصها خلال شهر جوان الماضي تحرير 4138 مخالفة في حق الأشخاص المخالفين لقواعد و تدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا و قد تم توجيهها إلى العدالة.

وقد تم تحرير 450 مخالفة في حق أصحاب المحلات التجارية، تعلقت بمخالفة قواعد النظافة وتعقيم المحلات فيما تم تحرير 711 مخالفة متعلقة بإجراءات التباعد الجسدي، إضافة إلى 624 مخالفة متعلقة بإشهار حواجز الوقاية على مستوى الفضاءات العمومية المستقطبة للجمهور.

فيما تم تحرير 2013 مخالفة متعلقة بعدم وضع القناع الواقي ، يضاف إلى ذالك سحب 94 سجلا تجاريا و 69 رخصة نقل.