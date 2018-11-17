تحرير 54 طفلا قاصرا من جنسيات إفريقية من شبكات الإتجار بالبشر

تمكنت مصالح ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع المنصرم، من تحرير قرابة 54 طفلا من جنسية نيجرية، كانت تستغل من طرف مافيا تجار البشر.

وأوضح البيان، أنه منذ الخميس الماضي جمع 54 طفلا من جنسيات نيجرية، 28 منهم من دون أولياء كانوا يستغلون للتسول بالعاصمة.

وقد أشرف على هاته العملية الميدانية رئيس ديوان والي العاصمة، ومكتب المساعدة الإجتماعية، ومع أعوان مندوبية الأمن.

وتم التكفل بهؤلاء الأطفال ومرافقيهم حيث نقلوا إلى مركز المساعدة الإجتماعية للأشخاص بدون مأوى ببلدية دالي إبراهيم” وهم في صحة جيدة.

للتنويه تأتي هذه العملية بعد 5 أيام من جمع وترحيل 39 طفلا قاصر، تم إنقاذهم من عصابة لتجارالبشر كانت تستغلهم في جمع الأموال والتسول.