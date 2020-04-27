تحرير 768 مخالف للحجر وحجز أكثر من 247 وسيلة تنقل بالوادي

تمكنت مصالح الأمن بولاية الوادي من تحرير 768 مخالف للحجر وحجز أكثر من 247 وسيلة تنقل.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت في إطار احترام المواطنين للقوانين و التنظيمات الصادرة بخصوص الحجر الصحي الجزئي الممتد من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا عبر كامل قطاع الاختصاص، حيث تم وضع حواجز ثابتة ومتنقلة تشكيلات أمنية على مستوى مفترقات الطرق كذا دوريات راكبة وراجلة.

ومكنت هذه العمليات من توقيف 758 شخص ممن خالفوا التقيد بتدابير الحجر الجزئي الصحي، وتحرير محاضر رسمية ضدهم، و كذا تم وضع 247 وسيلة تنقل بالمحشر البلدي.

كما أن الملفات المحررة ضد المخالفين تم إرسالها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة .