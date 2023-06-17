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تحري هلال شهر ذي الحجة غدا

بقلم نادية بن طاهر
تحري هلال شهر ذي الحجة غدا
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دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأحد الـ29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وجاء في بيان للمحكمة العليا السعودية: “نرغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444هـ ، الموافق لـ 18 جوان 2023م”.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها. أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض. واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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