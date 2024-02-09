تحري هلال شهر شعبان غدا وهذا أول أيامه فلكيا

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شعبان 1445، والذي يحمل معه النفحات الأولى لبداية شهر رمضان 2024.

وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن استطلاع هلال شهر شعبان 1445 سيكون غدا السبت.

وطبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى. فإن هلال شهر شعبـان 2024 فلكيًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 29 من رجب 1445هـ. الموافق 10 فيفري 2024 (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي: يبقى هلال شعبان الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30- 50 دقيقة). وبذلك تكون غرة شهر شعبـان 1445 فلكياً يوم الأحد 11/2/2024م.