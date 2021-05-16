تحسبا لإعادة فتح الحدود.. هذا ما أوصى به البروفسور بركاني

دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الدكتور، محمد بقاط بركاني، اليوم الأحد، إلى ضرورة الامتثال التام للقواعد الصحية الصارمة.

وشدد على ضرورة إجراء اختباري pcr والأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا، تحسبا لإعادة فتح الحدود الوطنية.

وأضاف عبر الإذاعة الوطنية أن الأمر يتعلق بالتزام اجراء اختبار، بي.سي.أر، 36 ساعة مسبقا.

ويليها اختبار الأجسام المضادة المستعملة للكشف عن فيروس كورونا.

بالإضافة إلى إجبارية الالتزام بالحجر الصحي بالنسبة للحالات الايجابية.

وذكر بأن الجزائر من أولى الدول التي قامت بإجلاء عشرات آلاف الرعايا بدءا بالطلبة الذين بقوا عالقين بووهان في الصين.

واعتبر بقاط أن الجزائر تعرف حاليا استقرارا في الوضع الصحي.

لكن قرار الشروع في عملية ترحيل رعايانا، وكذا السماح للجزائريين الذين يعملون خارج الوطن بمغادرة التراب الوطني يعود للسلطات السياسية.

وأشار أن مسؤولية الحرص على ضمان الأمن الصحي لكل المسافرين تقع على عاتق الشركات الجوية والبحرية بفضاءات العبور أو بالطائرات”.

وأكد على ضرورة إبقاء الإجراءات الوقائية إجبارية، على غرار ارتداء الكمامة وتوفير المحلول الكحولي المعقم.

علاوة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي دون إغفال أهمية تهوية المحلات.