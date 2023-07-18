تحسبا لارتفاع الحرارة.. توزيع أكياس المياه والقبعات لتفادي ضربات الشمس بالعاصمة

نظّمت مؤسسة سيّال بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، عملية لتوزيع المياه على المواطنين مجانا.

وتأتي في إطار الإجراءات المتخذة من طرف مصالح ولاية الجزائر، تحسبا للإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء. حيث نظمت بمرافقة شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” و الهلال الأحمر الجزائري عملية توزيع للمياه على المواطنين. وتوفير أكياس للمياه من محطة إنتاج SEAAL) (ببودواو بواسطة شاحنة مبردة إلى نقطة التوزيع المبرمجة على مستوى 9 نقاط استراتيجية بالعاصمة وهي: ساحة الكتاني، ساحة الشهداء، ساحة البريد المركزي، ساحة أول ماي. بالإضافة كذلك إلى محطة المعدومين برويسو، ساحة البلدية بالحراش، منتزه الصابلات. موقف الحافلات ببن عكنون، محطة نقل المسافرين بالخروبة.

وتهدف هذه العملية للتقليل من خطر الإصابة بالجفاف الخفيف على المواطنين. والتخفيف من آثار درجات الحرارة المرتفعة خاصة على الأشخاص الذين يضطرون للتنقل والخروج من المنزل. كما ستدوم هذه العملية لثلاثة أيام متتالية. أين تم تخصيص 13 ألف كيس للمياه لهذه العملية سعة كل كيس 33 سنتيلتر لغاية نفاذ الكمية المخصصة. بالإضافة كذلك إلى توزيع قبعات لصالح كبار السن والأطفال لتفادي ضربات الشمس.

ودعت مصالح ولاية الجزائر المواطنين إلى الحرص على عدم تعريض الأطفال الصغار والأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة لخطر الحرّ. وتجنّب الخروج في الأوقات الشديدة الحر، وتفادي النشاطات الخارجية. والحرص على تناول كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة، والمكوث في الظلّ، وأخذ الحيطة والحذر من التسمّمات الغذائية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور