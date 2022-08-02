تحسبا لاستقدامه..كلوب يستفسر عن وضعية بن ناصر

كشفت وسائل إعلام أوروبية، عن إهتمام نادي ليفربول، بلاعب ميلان والمنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، تحسبا لإستقدامه خلال الميركاتو الحالي.

وكشفت موقع “ذاميرور”، اليوم الثلاثاء، عن وجود إهتمام من مدرب ليفربول يوغن كلوب، للتعاقد مع دينامو إيسي ميلان إسماعيل بن ناصر.

وأضاف المصدر، أن بن ناصر لم يتوصل لحد الآن مع إدارة الميلان، لتمديد العقد مع الفريق، إصابة لاعب ليفربول، تشامبرلين، جعلت من مدرب ليفربول الإستفسار عن إمكانية التعاقد مع بن ناصر.