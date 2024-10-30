تحسبا لبناء مركز تكوين.. ولد علي يعاين أرضية ببلدية إعكوران

تفقّد رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، اليوم الأربعاء، أرضية ببلدية إعكوران، تحسبا لبناء مركز تكوين للفريق.

وحسب بيان شبيبة القبائل، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد حل رئيس مجلس الإدارة، الهادي ولد علي، ضيفا على بلدية إعكوران، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، السعدي سعيد، لمعاينة قطعة أرض بمساحة 16.000 متر مربع مجهزة بالبنى التحتية. تقع على ارتفاع 900 متر فوق سطح البحر، ويمكن أن تستوعب، بعد إعادة تهيئتها، مركزا للتكوين لصالح نادي شبيبة القبائل.

وأوضحت إدارة “الكناري” في بيانها، أن هذه الخطوة تدخل ضمن محاور رئيس مجلس الإدارة، ولد علي، لتنمية مستقبل الفريق. كما سيتم اتخاذ اجتماعات وخطوات أخرى لجعل هذا المشروع حقيقة واقعية، وهو ما تحرص عليه إدارة شبيبة القبايل بشكل خاص.

وفي ختام البيان، وجهت إدارة الشبيبة شكرها لرئيس المجلس الشعبي البلدي لإعكوران، للدعم الذي يقدمه في سبيل تطوير الرياضة.