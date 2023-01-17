تحسبا لتساقط كثيف للثلوج.. الحماية المدنية تسدي هذه التعليمات وتحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنات والمواطنين للرفع من اليقظة ودرجة الحيطة والحذر. وإتخاد كافة التدابير الوقائية الضرورية لتفادي الحوادث. لا سيما المنزلية بحوادث الإختناقات، حوادث المرور بالنسبة لمستعملي الطرقات.

يأتي هذا على إثر مختلف النشرات الجوية والمتعلقة بتساقط الثلوج على المرتفعات 700م إلى 800م. والتي تخص عدة ولايات الوطن ساحلية وداخلية من غرب إلى شرق الوطن. إبتداء من يوم غد الاربعاء على الساعة 12 الى يوم الخميس على الساعة 12. بالإضافة إلى نشرة جوية خاصة بتساقط الأمطار، تمس العديد من ولايات الوطن منها الساحلية والداخلية من غرب الوطن إلى وسط شرق.

ودعت الحماية المدنية إلى الإطلاع على النشرات الجوية وإتباعها حتى نهاية صلاحيتها.

ونظرا للإنخفاض المحسوس في درجة الحرارة و لتفادي حوادث الإختناقات، دعت الحماية المدنية إلى تهوية البيوت. وعدم سد فتحات التهوية.

كما دعت إلى تجديد الهواء على الأقل مرتين في اليوم لمدة 10 دقائق. وتزويد مختلف أجهزة التدفئة وسخانات الماء والحمام بنظام صرف الغازات المحترقة.

وشددت على ضرورة تفقد الأجهزة، ومراقبة لون الشعلة، شعلة زرقاء جهاز يعمل بسلام. لون شعلة اصفر، برتقالي أو أحمر، هناك خلل في الجهاز وفي نظام التهوية.

بعض النصائح المتعلقة بالقيادة أثناء الاضطرابات الجوية:

-تحقق من شفرات ماسحات الزجاج الأمامي أو غيّرها لأن المطر والضباب والثلوج يؤثر على الرؤية.

-تأكد من أن خزان الماء ماسح الزجاج الأمامي ممتلئ ، بحيث يمكنك تنظيف الزجاج الأمامي بانتظام.

– كما يمكن أيضًا تنظيف المصابيح الأمامية والخلفية بشكل منتظم ، مثل داخل الزجاج الأمامي والمرايا العاكسة.

-لا تتردد في إشعال الإضاءة على مدار اليوم لأنه من المهم أن يراك الغير وأن تشاهد انت الغير كذلك.

-خفض من السرعة، لان الطريق زلق .

-انتبه إلى المشاة بالقرب من الرصيف .

-على المشاة المشي فوق الرصيف.

-يجب مراقبة حالة وضغط إطارات السيارة ، بما في ذلك عجلة الغيار.

– تزود بالوقود قبل رحلة طويلة.

-حتى مع وجود سيارة في حالة ممتازة ، قم بمراعاة السرعة الضرورية ، خاصة في الليل وفي حالة المطر أو الثلج.

لوازم مهمة تكون في سيارتك خلال هذه الفترة من فصل الشتاء :

في حالة تساقط الثلوج ، إذا كان عليك قضاء عدة ساعات عالق في الازدحام المروري. ريثما يتم إعادة فتح الطريق ، يجب أن يكون لديك:

-أغطية، قفازات، علبة الإسعافات الأولية مع الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة.

-ماسحة، لمسح النوافذ وإزالة الجليد.

-دلو من مضاد للتجمد.

-مصباح يدوي.

-سترة الأمان ومثلث الإشارات.

-في حالة أي حادث او طلب مساعدة إتصلوا بنا على الرقمين 1021 أو الرقم 14.