تحسبا لتوافد المؤسسات الأجنبية.. التكوين المهني يعتمد على الانجليزية

سيتم إدراج اللغة الانجليزية التقنية، في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، خلال الدخول المقبل. حسب ما كشف عنه وزير القطاع ياسين مرابي.

وأوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، للإذاعة الوطنية، أن إدراج اللغة الانجليزية التقنية سيكون في بعض التخصصات. وهذا من أجل تمكين المتربصين من أداء بطريقة فعالة تحسبا لتوفير اليد العاملة للمؤسسات الأجنبية الوافدة إلى الجزائر.

وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، أكد ذات المتحدث أن القطاع برمج للدخول التكويني المقبل تخصص تقني سامي في تحلية مياه البحر. وفي مجال السكك الحديدية لمرافقة المشاريع الكبرى.

و في ذات السياق، أشار مرابي إلى أن “التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع تهدف أساسا إلى ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني و وفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية سواء المحلية الوطنية أو الأجنبية من حيث اليد العاملة المؤهلة”.

كما كشف مسؤول بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في وقت سابق، عن استكمال التحضيرات لتعميم استعمال، الدليل التقني والبيداغوجي باللغة الإنجليزية التقنية للمتربصين في مختلف الشعب المهنية..

و قال مدير التوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني، رشيد مسعود الحاج، أنّ العمل جارٍ على قدم وساق حالياً من أجل استكمال تثمين وإعداد الدليل المذكور. على أن يكون جاهزا للاستغلال في كل الشعب عبر الوطن.