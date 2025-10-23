تحسبا لحملة المليون شجرة..اعلان هام من ايتوزا

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها ايتوزا عن إضافة حافلة من المدينة الجديدة سيدي عبد الله نحو غابة مقطع خيرة. وهذا للمشاركة في حملة التشجير المقررة يوم السبت 25 أكتوبر 2025 مع مجانية النقل .

و أشارت مؤسسة النقل ايتوزا إلى أن الإنطلاق على الساعة الثامنة 08:00 صباحا. حيث سيتم زرع 12 ألف شجرة في مقطع خيرة.

و أكدت مؤسسة إيتوزا التزامها الدائم بحماية البيئة و المساهمة في تعزيز الغطاء النباتي و تحسين الإطار المعيشي.

وتشارك الجزائر العاصمة، في حملة غرس مليون شجرة. حيث ستعرف غرس 12 ألف شجرة، على مستوى مقطع خيرة.

وشدد الوزير والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، على ضرورة تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية. مؤكدا على ضرورة تنظيم عملية التشجير بجميع بلديات الولاية. وستتواصل العملية إلى غاية 21 مارس 2026.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور