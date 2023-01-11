تحسبا لداربي مانشستر.. غوارديولا يُريح محرز أمام ساوثهامبتون

أعلن فريق مانشستر سيتي الانجليزي منذ قليل عن تشكيلته الأساسية للمواجهة المُقررة أمام ساوثهامبتون.

وعرفت التشكيلة الأساسية للسيتي غياب إسم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وذلك بعد خوضه كامل أطوار مواجهة السيتي أمام تشلسي في الدور الثالث من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.

وتنطلق المواجهة التي تندرج ضمن الدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة الانجليزية بداية من الـ21:00.

ويأتي قرار “بيب غوارديولا” تحسبا لداربي مانشستر المُقرر يوم السبت بملعب أولترافورد أمام مانشستر يونايتد.