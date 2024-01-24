تحسبا لرمضان.. إستحداث 50 سوقا عبر المقاطعات الإدارية بالعاصمة

سطرت مصالح ولاية الجزائر برنامجا خاصا بشهر رمضان المعظم من اجل توفير المواد الأساسية والغذائية للمواطنين.

وقال والي العاصمة عبد النور رابحي، أنه تم استحداث 50 سوقا جواريا عبر كافة المقاطعات الإدارية بمشاركة متعاملين عموميين وخواص لتوفير السلع التي يكثر عليها الطلب مباشرة من المنتج الى المستهلك.

وأوضح الوالي أنه يرتقب فتح 180 مطعما لافطار الصائمين من عابري السبيل عبر كل البلديات مما سيمكن من توفير ما يفوق 30 ألف وجبة.

وأوضح في ذات السياق، أنه تقرر الإبقاء على نفس الإجراءات التي تم اتخاذها شهر رمضان من العام الماضي وتحسينها والتي أبانت عن فعاليتها ونجاعتها في عدة مجالات. ومن بينها العمل على ضمان وفرة السيولة المالية اللازمة على كل المكاتب البريدية و218 موزع ٱلي بريدي طيلة أيام الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر المبارة.