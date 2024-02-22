تحسبا لرمضان.. تجهيز نقاط البيع وتوفير المنتجات السمكية

ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني إجتماعا تنسيقيا. خصص للوقوف على تحضيرات تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات خلال شهر رمضان المبارك. حيث أسدى تعليمات بضرورة تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية خلال الشهر الفضيل.

وحسب بيان للوزارة، فإن الوزير أسدى تعليمات بضرورة تهيئة كامل الظروف الملائمة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية. من المنتجات السمكية خلال الشهر الفضيل. علاوة على تحضير وتجهيز كل نقاط البيع المباشرة الخاصة بالغرف الولائية أو تلك المتواجدة على مستوى الأسواق الجوارية والأسواق الرمضانية وموانئ الصيد البحري.

كما أشار الوزير، إلى أهمية إشراك المهنيين في الحملات التضامنية خلال شهر رمضان المعظم. وكذا حتمية تجند الجميع من أجل ضمان الوفرة والظروف التنظيمية المناسبة لتسويق المنتجات السمكية في كل الولايات. وذلك بالتنسيق المكثف بين المديريات والغرف ومؤسسات التموين ومربي المائيات. إمتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية كبيرة لتوفير أحسن الظروف الاقتصادية والإجتماعية للمواطنين خصوصا خلال الشهر الكريم.