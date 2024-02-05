تحسبا لرمضان.. تخزين 74500 طن من البصل والثوم والبطاطا

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة على جميع الأصعدة. بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى لضمان أحسن الظروف لشهر الصيام.

وفي هذا الإطار، قال وزير التجارة خلال لقاء مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، في إطار التحضيرات الجارية لشهر رمضان، أنه تم إنشاء مخزونات للمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، ضمن نظام الضبط. لاسيما البطاطا الاستهلاكية والبصل الجاف والثوم الجاف، حسب الاحتياجات الوطنية. مشيرا إلى إعداد برنامج خاص بالتفريغ خلال فترة الفراغ الإنتاجي التي تتزامن هذه السنة مع الشهر الفضيل.

وفي هذا السياق، أكد زيتوني أنه تم تخزين وحفظ 60 ألف طن من البطاطس و11 ألف طن من البصل وكذا 3500 طن من الثوم لشهر رمضان.

وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق نظام خاص لمتابعة ومراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص “خارج نظام الضبط”. وذلك قصد تأطير عمليات التفريغ التدريجية وفقا لوضعية السوق. مؤكدا العمل من جهة أخرى، على تكثيف جهود محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار. لاسيما على مستوى المخازن وغرف التبريد غير المصرح بها.

كما لفت زيتوني إلى أن “الدولة ستظل صارمة في محاربة كافة أشكال المضاربة، بما في ذلك رفع الأسعار أمام المواطنين بطريقة غير مبررة. مضيفا أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة في الرقابة التجارية تعتمد على هيكل الأسعار من المستورد إلى الموزع وتاجر التجزئة.