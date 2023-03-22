تحسبا لرمضان.. تعليمات هامة للولاة

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على اجتماع تنسيقي بولاة الجمهورية. تحضيرا لشهر رمضان وللإطلاع حول مدى التقدم في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية وقراراته المتصلة بتحسين الخدمة العمومية. وتعميم التنمية المتوازنة وترقية الإقتصاد المحلي.

وفي معرض توجيهاته التي أسداها خلال هذا الاجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. ذكر الوزير الأول بأهمية المقاربة الإستباقية التي تم إنتهاجها من طرف السلطات العمومية تحضيرا لشهر رمضان المعظم. مشددا على أهمية المتابعة المستمرة والميدانية ووضع آليات فعالة للرقابة واليقظة والإنذار المبكر طيلة الشهر الفضيل.

كما دعا الوزير الأول، إلى تعزيز العمل التشاركي مع فعاليات المجتمع المدني قصد تنمية الحس المدني والتوعية بأهمية نبذ التبذير خلال رمضان. سيما بالتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. كما شدد على ضرورة المضي في هذا العمل الاستشرافي. خاصة فيما يتعلق بالتحضير لموسم الاصطياف المقبل. وذلك من خلال إتخاذ الإجراءات العملية الوقائية تجنبا لحرائق الغابات مع تسريع وتيرة إستكمال وتسليم الهياكل الخدماتية المسجلة لتشكل قيمة إضافية واعدة في مسار تنويع الإقتصاد الوطني الذي تتطلع إليه السلطات العليا للبلاد.

وبخصوص دعم الحركية الاقتصادية، جدّد بن عبد الرحمان التذكير بضرورة التقدم السريع في مسار إرساء قواعد إقتصاد محلي خلاق للثروة من خلال دعم المستثمرين ومرافقتهم. مذكرا بـ”أولوية تحقيق الإكتفاء الغذائي. سيما من خلال تهيئة الظروف المواتية لرفع الإنتاج الوطني من المحاصيل الإستراتيجية والرقمنة العاجلة للقطاع الفلاحي.

من جهته، حث وزير الداخلية ولاة الجمهورية على مضاعفة الجهود للإستجابة المثلى لإنشغالات المواطنين وجعلها أولوية العمل المحلي. داعيا إياهم قبيل دخول شهر رمضان الفضيل إلى السهر على ضمان الظروف المواتية. لسيره في كنف الأمن والسكينة العمومية والتآزر واتخاذ كل التدابير العملية لضمان راحة المواطنين والمحافظة على الصحة والنظافة العموميين.

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