تحسبا لرمضان..جهاز متكامل من أجل تموين منتظم للسوق

وضعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بالتنسيق مع عدة قطاعات وهيئات ضبط, جهازا متكاملا. يهدف إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية خلال شهر رمضان, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بالجزائر. المكلف بمديرية الجودة وحماية المستهلك على مستوى الوزارة, نور الدين حريدي.

وأوضح حريدي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك. سيما المنتجات الفلاحية من أجل تلبية الطلب المتزايد عادة خلال هذه الفترة. مشيرا إلى فتح أسواق جوارية بداية من الأسبوع المقبل بمعدل سوق واحدة على الأقل في كل بلدية. مما يسمح للمواطنين بالتزود بالمواد الأساسية بأسعار تنافسية.

كما ذكر ذات المسؤول بقرار الوزارة القاضي بتمديد عملية البيع الترويجي (التخفيضات) التي انطلقت يوم 18 يناير المنصرم. إلى غاية اليوم الثالث من عيد الفطر تنفيذا لتعليمات الوزارة.

من جهة أخرى, أشار حريدي إلى تعزيز عمليات الرقابة خلال شهر رمضان من خلال تجنيد متزايد للأعوان التقنيين المكلفين بقمع الغش. بهدف ضبط السوق ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تطرق إلى حملة التحسيس التي أطلقتها مؤخرا الوزارة تحسبا للشهر الفضيل تحت شعار ” الوفرة موجودة … ترشيد الاستهلاك اختيارك”. التي ستتواصل إلى غاية عيد الفطر, علما أن الحملة تهدف إلى تشجيع استهلاك معتدل ومسؤول مع مكافحة التبذير الغذائي.

وحسب حريدي فإن هذه المبادرة تتضمن برنامجا تحسيسيا متكاملا يشمل ومضات إعلامية ونشاطات إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام. إضافة إلى أعمال جوارية ميدانية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين.

