تحسبا لرمضان.. رفع حصص مطاحن السميد الإنتاجية بـ 20 بالمئة

قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، أن كل الأمور جاهزة من أجل مخطط دعم التموين بالمواد واسعة الإستهلاك لشهر رمضان الكريم.

وأضاف مقراني خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن عمل اللجنة الثلاثية مكنت من اتخاذ إجراءات استباقية تسمح بضبط السوق ومتابعة مسارات التخزين. مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية يشرف عليها وزير التجارة شخصيا وتتكون من الأمناء العامين لقطاع التجارة الفلاحة والصناعة.

وأوضح مقراني في ذات السياق، أن مصالحه على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات شرعت في التحضير المبكر للشهر الفضيل بالتنسيق مع كل المتدخلين. سواء الدوائر الوزارية المعنية على غرار قطاعات الفلاحة والصناعة وكل الدواوين المسؤولة عن الضبط والتوزيع. بالإضافة كذلك إلى إشراك كل المتدخلين في العملية الإنتاجية من متعاملين إقتصاديين ومن جمعيات حماية المستهلك.

وأشار مقراني في سياق ذي صلة، إلى أنه ونظرا للتذبذبات التي شهدتها مادة السميد في بعض ولايات الوطن. تم إقرار رفع حصص مطاحن السميد بمقدار 20 بالمئة من الطاقة الإنتاجية. حيث أصبحت 60 بالمائة بدل الـ 40 بالمئة. ونفس الأمر بالنسبة للمواد الأساسية على غرار السكر والزيت ”