تحسبا لرمضان.. فتح 553 سوقا جواريا تضامنيا

أكد عصام بن دريس الأمين الوطني ومدير ديوان الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين هذا الأحد. فتح 553 سوق جواري لتوفير المواد الغذائية طيلة شهر رمضان.

وأشار عصام بن دريس، في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى، إلى أنه لحد الساعة تم إنشاء 465 سوقا فيما تباشر باقي الأسواق نشاطها تدريجيا مع شهر رمضان. مضيفا أن هذه الأسواق ستكون فضاء للمستهلك. تمكنه من إقتناء كل حاجياته الضرورية بأسعار منخفضة.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الأسواق ستشارك فيها كل القطاعات الوزارية. وستخصص في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لبيع لوازم عيد الفطر.