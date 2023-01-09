تحسبا لرمضان.. كميات ضخمة من لحوم البقر الطازجة بـ1200 دج

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إن استيراد لحوم البقر الطازجة سيتم رسميا بعد انتهاء المفاوضات. كما أوضح، الوزير، أنه سيتم استيراد كميات ضخمة من اللحوم تحسبا لشهر رمضان المبارك.

في حين، أشار وزير الفلاحة، خلال استضافته ببرنامج 52 دقيقة اقتصاد على قناة النهار، إلى أن استيراد لحوم البقر الطازجة ستكون من طرف المؤسسة العمومية “أفيار”. وعن أسعار هذه اللحوم المستوردة، فكشف هني، أنها لن تتعدى 1200 دينار جزائري.

وكشف المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، عن فتح 114 نقطة بيع اللحوم الحمراء والبيضاء في رمضان.

كما قال بن دريدي للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الاثنين، إن “وزارة الفلاحة وضعت إستراتيجية لمرافقة الموالين والمنتجين على مدار السنة”. “بالتنسيق مع كافة الفاعلين في هذا المجال، من أجل توفير هذه المادة الحيوية للمستهلك خاصة خلال الشهر الفضيل”. “الذي أصبح على الأبواب، مع وضع إستراتيجية لتطوير هذه الشعبة”.

في حين، أردف أن “نسبة الاستهلاك لهذه المادة يقدر ما بين 45 و50 ألف طن شهريا”. و”أن هذه الكمية مرشحة للارتفاع خلال شهر رمضان”.

وقدرت القيمة الانتاجية للحوم الحمراء في الجزائر بـ483 مليار دج خلال سنة 2021، ما يمثل 17 بالمائة من الانتاج الفلاحي. وأفادت المديرة الفرعية لتنظيم وتطوير الفروع الفلاحية سماح لحلوح، أن الانتاج عرف “استقرارا” بمعدل توفر متوسط يقدر بـ12،34 كغ/سنة/فرد. مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لترقية الفروع وضمان وفرتها في السوق وكذلك ثبات اسعارها.