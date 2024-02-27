تحسبا لرمضان.. 174 نقطة لبيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أنه تم تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية “من المنتج إلى المستهلك”. خلال شهر رمضان، على المستوى الوطني وذلك من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.

وقال وزير الصيد البحري بداني خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “الشعب”، أن هذه الفضاءات تشمل نقاط بيع تابعة لغرف الصيد البحري و تربية المائيات و أخرى تابعة للقطاع الخاص. تربطها عقود مع تلك الغرف. مضيفا أن العملية متواصلة من اجل تحديد فضاءات أخرى. و ذلك بهدف تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المعظم و بأسعار اقتصادية”.

كما صرح الوزير “إننا نعمل على إعادة عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية في أفضل الشروط. علما أن منتجات مزارع تربية المائيات سيما سمك البلطي التي تلقى رواجا لدى المواطنين”.

وتابع يقول، أنه يتم العمل على إنشاء منصة رقمية تسمح بتحديد نقاط البيع المباشر تلك. و تسهيل الوصول إلى المنتجات المقترحة.