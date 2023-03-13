تحسبا لرمضان.. 450 سوقا جواريا بداية من الخميس.. 9 آلاف عون رقابة لمحاربة الغش

كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أنه تم برمجة أكثر من 450 سوق جواري تحسبا لشهر رمضان المعظم.

وأشار مقراني، إلى أنه سيتم فتح 450 سوق جواري بنسبة تغطية تقدر بـ 85 بالمائة ابتداء من يوم الخميس 16 مارس. على مستوى كل الدوائر بعدما ما كانت في البلديات سابقا.

كما أضاف في سياق ذي صلة، أنه تم تسخير 9 آلاف عون رقابة على مستوى كل الأسواق التجارية للمراقبة ومحاربة الغش. مؤكدا أنه سيتم المثول الفوري للأشخاص المضاربين واتخاذ عقوبات ردعية ضد كل المخالفين و الذين يتلاعبون بقوت الجزائريين.