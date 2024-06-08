تحسبا لزيارة إليزي.. وزير السكن يأمر برفع العراقيل

ترأس وزير السكن و العمران و المدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم، إجتماعا تقنيا حضره الإطارات المركزية للوزارة و كذا المدراء التنفيدين التابعين للقطاع لولاية إليزي.

وجاء الإجتماع تحضيرا لزيارة عمل مرتقبة إلى ولاية إليزي، خاصة وأنها تحصي حظيرة سكنية مقدرة بـ 9293 وحدة سكنية منها 6899 سكن ريفي.

وزير السكن و بعد الاستماع إلى العرض المفصل الذي قدمه السادة المدراء التنفديين للولاية. أمر برفع العراقيل و تحديد المحاور الرئيسية للزيارة.